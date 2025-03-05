ADSEA переданы полномочия ряда госорганов

БАКУ /Trend/ - Полномочия некоторых государственных структур переданы Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) сказал начальник отдела контроля за использованием и охраной вод Атахан Бадалов.

Он отметил, что в связи с осуществлением деятельности в соответствии с "Положением о Службе государственного контроля за использованием и охраной вод", утвержденным указом Президента Азербайджанской Республики от 29 июля 2024 года № 163, ведется работа по передаче рядом структур министерства экологии и природных ресурсов этих полномочий в сфере использования и охраны вод. Так, передаются полномочия Национальной гидрометеорологической службы по проведению ежедневных и периодических измерений поверхностных вод: в ведение Службы передаются 40 автоматизированных и 36 традиционных гидрологических пунктов (в том числе расположенных на 5 водохранилищах, 2 озерах, 29 реках), находящихся в ведении Национальной гидрометеорологической службы; представление в Службу информации о первоначальной стоимости, датах поступления, технических показателях 38 автоматических гидрологических станций, находящихся на балансе Национальной гидрометеорологической службы.

В целях оценки ресурсов подземных вод Агентством геологической разведки передаются следующие полномочия: предоставление Службе соответствующей информации о 363 наблюдательных скважинах и параметрах этих скважин в целях проведения мониторинга поверхностных вод (рек, озер, водохранилищ, Каспийского моря и т.д.), проводимого Управлением Каспийского комплексного экологического мониторинга; предоставление министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики информации о результатах мониторинговых и измерительных работ по качеству и количеству воды в поверхностных водах республики (реки, озера, водохранилища); представление в Службу данных о координатах мест сбросов сточных вод в Каспийское море, местах их расположения, взятых и проанализированных образцах; осуществление Службой с 2025 года мероприятий по мониторингу и контролю на стоках сточных вод, сбрасываемых в Каспийское море; предоставление в Службу информации о территориях пляжей, действующих в азербайджанской акватории Каспийского моря.

С 2025 года Служба будет проводить мониторинг качества воды в трансграничных реках на территории Азербайджанской Республики каждую декаду.

По Государственному агентству экологической экспертизы: представление в ADSEA соответствующей информации о субъектах, которым выдан документ "Разрешение на использование водных объектов для специальных целей", и продолжение этих работ Агентством водных ресурсов Азербайджана с 2025 года.

По Государственной службе экологической безопасности: полномочия по принятию мер в соответствии с требованиями законодательства в целях предотвращения незаконного использования воды и загрязнения водных объектов переданы ADSEA.

Ведется работа по внесению соответствующих изменений в уставы указанных учреждений по данным вопросам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!