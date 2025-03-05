Названы цели, поставленные Службой госконтроля за использованием и охраной вод

БАКУ /Trend/ - Целями Службы государственного контроля за использованием и охраной вод являются просвещение субъектов предпринимательства и населения в области использования и охраны вод, мониторинг и оценка ресурсов подземных и поверхностных вод, стимулирование населения и субъектов предпринимательства к эффективному использованию водных ресурсов, соблюдение требований действующих законодательных актов в области использования и охраны вод

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) сказал начальник отдела контроля за использованием и охраной вод Атахан Бадалов.

"Кроме того, целью является сокращение потерь воды в сфере питьевого водоснабжения и поливной воды, минимизация загрязнения водных бассейнов путем усиления мер мониторинга и контроля на трансграничных водах, включая водные и водохозяйственные объекты, усиление мер по борьбе с незаконным вмешательством в водные и водохозяйственные объекты и незаконным использованием воды, предотвращение забора воды из водных объектов для специальных целей без разрешения, а также достижение дифференциации тарифов на используемую воду в результате совершенствования "Правил платного водопользования", утвержденных постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 17 марта 2022 года № 95", - сказал он.

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