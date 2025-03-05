Водные ресурсы Азербайджана сократились более чем на 25%

БАКУ /Trend/ - Последние 4 года были очень засушливыми, объем воды в водохранилищах приблизился к мертвому объему, а низкий уровень воды в реке Кура в нижнем течении привел к ее почти полному пересыханию в летний период, в результате чего общие водные ресурсы Азербайджана снизились более чем на 25 процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) заявил начальник отдела кадастра и учета Рафиг Вердиев.

Он отметил, что в зависимости от различных климатических сценариев, если выбросы парниковых газов не будут снижены до необходимого уровня, повышение температуры будет происходить быстрее.

"В результате количество засушливых лет увеличится, и засуха станет еще более интенсивной. Это может привести к снижению водных ресурсов Азербайджана на 30 процентов к концу века и к дальнейшему обострению проблем с водной безопасностью.

Одновременно, для решения проблем дефицита воды в будущем важными шагами могут стать создание лесов в бассейнах рек, эффективное использование воды, предотвращение потерь воды, широкое использование альтернативных водных источников, расширение повторного использования воды, внедрение методов и технологий экономного использования воды в сельском хозяйстве и другие меры",- добавил Р.Вердиев.

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