Международная компания зарегистрирована в электронном порядке в Азербайджане для целей НДС

БАКУ /Trend/ - Компания "Adobe Systems Software Ireland Limited" взята на налоговый учет в электронном порядке на портале Государственной налоговой службы (ГНС) Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ГНС.

Так, регистрация компании Adobe Systems Software Ireland Limited для целей НДС в Азербайджанской Республике вступила в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с требованиями статей 33.8-1 и 169.8 Налогового кодекса, с этой даты сумма НДС не будет начисляться банками при платежах, произведенных физическими лицами за приобретение услуг, предоставляемых компанией.

Adobe Systems Software Ireland Limited - всемирно известная компания в области графического дизайна, мультимедийного контента, управления документами и программных решений. Компания, предоставляющая пользователям цифровые креативные и бизнес-решения через "Adobe Creative Cloud", "Adobe Acrobat", "Adobe Photoshop" и другие программные продукты, зарегистрирована в Ирландии и осуществляет свою деятельность на международном уровне.

Отметим, что в конце прошлого года компания "Apple Distribution International Limited" также была взята на налоговый учет в Азербайджанской Республике в электронном порядке для целей НДС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!