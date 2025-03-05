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Имеется перспектива расширения пропускной способности газопровода Ыгдыр-Нахчыван - министр

Экономика Материалы 5 марта 2025 17:55 (UTC +04:00)
Имеется перспектива расширения пропускной способности газопровода Ыгдыр-Нахчыван - министр

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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АНКАРА /Trend/ - Имеется перспектива расширения пропускной способности газопровода Ыгдыр-Нахчыван в будущем.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе церемонии запуска газопровода.

"Это очень знаковое событие. Этот проект диверсифицирует энергетические поставки в Нахчыван. Данный проект послужит благополучию населения. В будущем есть возможность расширения его пропускной способности. Он имеет большое значение для региона", - сказал министр.

По его словам, в будущем данный проект сыграет важную роль в развитии региона.

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