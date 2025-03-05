Газопровод Ыгдыр-Нахчыван - новые врата стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Турцией - министр

БАКУ /Trend/ - Газопровод Ыгдыр-Нахчыван - это новые врата стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Турцией, открывшиеся через Нахчыван.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в аккаунте в "X".

"С участием глав государств сегодня введен в эксплуатацию еще один исторически важный проект - газопровод Ыгдыр - Нахчыван, который является проявлением вечной дружбы, братства и нерушимого единства Азербайджана и Турции. Газопровод Ыгдыр-Нахчыван - это новые врата стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Турцией, открывшиеся через Нахчыван. По этому газопроводу будет транспортироваться максимум 730 миллионов кубометров газа в год из Ыгдыра в Нахчыван, что еще больше укрепит энергетическую безопасность Нахчывана", - отмечается в публикации.

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