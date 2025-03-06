Выросло производство продукции в Нефтчалинском промышленном квартале

БАКУ /Trend/ - В Нефтчалинский промышленный квартал предпринимателями на сегодня вложено 49,5 млн манатов инвестиций, по существующим проектам дополнительно предполагается вложить 13,6 млн манатов инвестиций.

Об этом Trend сообщили в Агентстве развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики.

Было отмечено, что в Нефтчалинском промышленном квартале, находящемся в управлении IZIA, на данный момент произведено продукции на сумму более 210 миллионов манатов, из которых 1,37 миллиона манатов приходится на экспорт.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом реализовано продукции на 60 миллионов манатов, или в 5 раз больше.

В промышленном квартале 6 субъектов предпринимательства с общим объемом инвестиций более 63 миллионов манатов зарегистрированы в качестве резидентов и 5 начали производственную деятельность. На сегодня создано более 300 постоянных рабочих мест, на следующем этапе планируется создать дополнительно около 200 рабочих мест по существующим проектам.