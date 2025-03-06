В Баку проходит мероприятие на тему "Медиадиалог ГНФАР: инвестиционные итоги 2024 года и перспективы на 2025 год"

БАКУ /Trend/ - Сегодня в административном здании Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Ресрублики (ГНФАР) проходит мероприятие в формате обсуждений на тему "Медиадиалог ГНФАР: инвестиционные итоги 2024 года и перспективы на 2025 год".

Как сообщает Trend, в мероприятии принимают участие руководитель отдела стратегических коммуникаций офиса Исполнительного директора ГНФАР Ульвия Мехралиева, директор департамента управления рисками Вадим Пшеничный, руководитель отдела распределения активов, рисков и доходности департамента управления рисками Тогрул Рагимбейли, директор инвестиционного департамента Фархад Зейналов, а также заместитель исполнительного директора Бахруз Бахрамов.

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