Обнародованы доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана за 25 лет

БАКУ /Trend/ - Общий доход Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) с момента его создания до конца 2024 года составил 207,3 миллиарда долларов США.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня директор департамента управления рисками ГНФАР Вадим Пшеничный во время выступления на мероприятии на тему "Медиадиалог ГНФАР: инвестиционные итоги 2024 года и перспективы на 2025 год".

"С момента создания и до конца прошлого года расходы Фонда составляют 147,3 миллиарда долларов США",- отметил он.

В.Пшеничный подчеркнул, что доходы Фонда от нефтегазовых сделок составили 192,4 миллиарда долларов США, а доходы от инвестиций - 14,9 миллиарда долларов США.

"При этом трансферты Фонда в государственный бюджет составили 132,6 миллиарда долларов США, финансирование проектов - 11,9 миллиарда долларов США, внебюджетные расходы - 2,3 миллиарда долларов США, а операционные расходы фонда - 0,47 миллиарда долларов США", - добавил он.

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