Будут произведены страховые выплаты в связи с ущербом в результате снежной погоды в Баку

БАКУ /Trend/ - В результате интенсивных снегопадов и морозов в период с 21 февраля по 2 марта текущего года был нанесен ущерб застрахованным автотранспортным средствам, а также недвижимости. В связи с этим предусмотрена страховая выплата в размере около 3 миллионов манатов.

Об этом сообщает Ассоциация страховщиков Азербайджана, передает Trend.

Согласно последним данным, полученным Ассоциацией страховщиков Азербайджана от участников местного страхового рынка, в 7 страховых компаний поступило 4 414 обращений по поводу ущерба, причиненного застрахованным автотранспортным средствам и недвижимости.

Из этих обращений 3721 касались случаев, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, 676 – со страхованием КАСКО, а 17 – с обязательным страхованием недвижимого имущества.

Отмечается, что сумма предполагаемого ущерба по 3215 случаям установлена в размере 2 миллионов 708 тысяч 396 манатов, а по 1199 случаям процесс оценки ущерба продолжается.

Подавляющее большинство случаев по поступившим в страховые компании заявлениям зарегистрировано в Баку, сказали в организации.

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