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В банковском и телекоммуникационном секторах Азербайджана клиентам будут предоставлены дополнительные гарантии безопасности

Экономика Материалы 6 марта 2025 18:33 (UTC +04:00)
В банковском и телекоммуникационном секторах Азербайджана клиентам будут предоставлены дополнительные гарантии безопасности
Фото: Азертадж

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом действий рабочей группы "Анализ рисков" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам на 2025 год были названы меры, которые будут приняты против технологических рисков.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Комиссию по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана.

Согласно информации, до 1 декабря 2025 года министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики проведет анализ существующих на практике в банковском и телекоммуникационном секторах пробелов с целью выявления и представления Комиссии предложений по предоставлению операторами этих секторов дополнительной гарантии (инструментов) безопасности для клиентов.

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