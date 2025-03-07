В Азербайджане расширен перечень единых индексов для государственных органов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в "Перечень единых индексов, установленных для государственных органов Азербайджанской Республики, юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций которых принадлежит государству, юридических лиц публичного права и комиссий, созданных от имени государства", утвержденный решением № 350 Кабинета министров от 15 сентября 2022 года.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Так, в список добавлено Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.

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