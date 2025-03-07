В Азербайджане предлагается увеличить максимальный размер ипотечных кредитов

БАКУ /Trend/ - Учитывая текущие рыночные цены, было бы целесообразно увеличить максимальную сумму льготных ипотечных кредитов со 100 до 150 тысяч манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов, выступая сегодня на пленарном заседании парламента.

По его словам, в этом году на выдачу ипотечных кредитов из государственного бюджета Азербайджана будет выделено дополнительно 100 миллионов манатов.

"Эти средства, выделяемые из государственного бюджета, в основном используются для финансирования социальной ипотеки. В 2025 году около 5 тысяч граждан Азербайджана смогут приобрести жилье за счет ипотеки",- отметил он.

Депутат подчеркнул, что льготные кредиты предлагаются сроком на 30 лет под 4 процента с максимальной суммой в 100 тысяч манатов.

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