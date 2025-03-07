В Азербайджане информация о бенефициарных владельцах будет считаться налоговой и коммерческой тайной

БАКУ /Trend/ - Расширяется перечень сведений, которые считаются коммерческой и (или) налоговой тайной.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент( Азербайджана.

Согласно поправке, сведения о бенефициарных владельцах также будут считаться налоговой тайной и информацией о личной жизни.

Кроме того, согласно предложенной поправке к закону "О коммерческой тайне", информация о бенефициарных владельцах также будет считаться коммерческой тайной.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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