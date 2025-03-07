Назван объем льготных кредитов, выданных женщинам-предпринимателям в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние 5 лет объем льготных кредитов, выданных женщинам-предпринимателям в Азербайджане, составил 66,6 миллиона манатов.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Фонд развития предпринимательства Азербайджана.

Согласно информации, число женщин-предпринимателей, получивших льготный кредит, составило 1219 человек.

За счет выданных кредитов предусмотрено создание 1338 новых рабочих мест.

Отметим, что за прошлый год Фонд развития предпринимательства предоставил льготные кредиты на сумму 248,1 миллиона манатов 5 тысячам 722 проектам предпринимателей. За этот период льготными кредитами Фонда воспользовались 472 женщины-предпринимателя, на их проекты было выделено в общей сложности 18,7 миллиона манатов.

Кроме того, за указанный период 170 молодых предпринимателей получили в общей сложности 7 миллионов манатов льготных кредитов по представленным проектам.

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