Завершена подписка на "зеленые" облигации SOCAR

БАКУ /Trend/ - Проект, связанный с "зелеными" облигациями, будет способствовать внедрению инновационных технологий и повышению энергоэффективности в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации в аккаунте министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"Мы приняли участие в мероприятии, посвященном завершению подписки на "зеленые" облигации SOCAR. Азербайджан неизменно демонстрирует свою приверженность глобальной климатической повестке. Проект по "зеленым" облигациям является успешным продолжением наследия COP29, которое способствует климатической безопасности. Проект будет способствовать внедрению инновационных технологий и повышению энергетической эффективности в Азербайджане. Высокий интерес к облигациям является ярким проявлением надежного партнерства SOCAR на международной арене. Общий объем этих облигаций составил 200 миллионов долларов, что является крупнейшей эмиссией в истории страны. Мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке и успешной реализации этого проекта", - говорится в публикации министра.

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