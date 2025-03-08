Обзор событий в финансовом секторе Азербайджана за прошедшую неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе Центральный банк Азербайджана выдал бессрочную лицензию ООО "Algoritma" и ООО "Baku Pay" на право осуществления деятельности организации электронных денег.

Как сообщает в субботу Trend, согласно подсчетам, проведенным на прошлой неделе, был назван объем бизнес-кредитов, выданных банками, работающими в Азербайджане, в непроизводственных сферах и сфере услуг в январе.

Также снизились выплаты по страхованию иному, чем страхование жизни. Увеличились выплаты по страхованию жизни и имущества.

Наряду с этим, обнародованы размеры выплат по страхованию автотранспортных средств. Сборы по медицинскому страхованию выросли, а выплаты снизились. Выплаты по страхованию гражданской ответственности выросли в 2,5 раза.

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана увеличились, а денежная база сократилась.

Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 11 процентов, рынок добровольного страхования - почти на 20 процентов.

На прошлой неделе стало известно, что доходы и расходы государственного бюджета в феврале были исполнены в полном объеме и в срок.

Объем операций с национальными платежными системами превысил 70 миллиардов манатов.

Центробанк Азербайджана оштрафовал НКО ООО "SF Azerbaijan" и ее должностное лицо.

На прошедшей неделе Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) обнародовал определенные показатели. Согласно информации, доходы Фонда с момента его создания до конца прошлого года составили 207,3 миллиарда долларов США. Обнародована инвестиционная политика распределения ГНФАР в этом году. Назван прогноз доходности ГНФАР от нефти на текущий год.

Ассоциация страховщиков Азербайджана сообщила, что в связи с ущербом в результате снежной погоды, предусмотрены страховые выплаты в размере около 3 миллионов манатов.

В банковском и телекоммуникационном секторах Азербайджана клиентам будут предоставлены дополнительные гарантии безопасности.

Также было предложено увеличить максимальную сумму ипотечных кредитов в Азербайджане на 50 тысяч манатов.

ЦБА объявил тендер на оценку имущества.

Увеличились чистые требования ЦБ Азербайджана к банкам и НКО.

Между ЦБА и Национальным банком Грузии подписан меморандум о взаимопонимании.

Генсек D-8 предложил провести в Баку встречу по инвестиционному сотрудничеству стран-членов.

Завершена подписка на "зеленые" облигации SOCAR.