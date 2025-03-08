Вырос объем кредитов, выданных в промышленном секторе Ирана

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г.-18 февраля 2025 г.) объем кредитов, предоставляемых иранскими банками в промышленном и горнодобывающем секторах, вырос на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г.-19 февраля 2024 г.).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Статистика показывает, что за 11 месяцев иранские банки выдали кредиты на сумму 19,1 квадриллиона риалов (около 33,5 миллиарда долларов) в промышленном и горнодобывающем секторах. В то время как за аналогичный период прошлого года иранские банки предоставили кредиты в промышленном и горнодобывающем секторах на сумму 14,2 квадриллиона риалов (около 24,9 миллиарда долларов).

За 11 месяцев в этих секторах было выдано кредитов на сумму 16,2 квадриллиона риалов (около 28,4 миллиарда долларов) в качестве оборотного капитала.

На создание предприятий в промышленном и горнодобывающем секторах было выдано кредитов на сумму 2,11 квадриллиона риалов (около 3,7 миллиарда долларов). За 11 месяцев было выдано кредитов на сумму 606 триллионов риалов (около 1,06 миллиарда долларов) в связи с развитием промышленного и горнодобывающего секторов.

В статистике отмечается, что за указанный период в промышленном и горнодобывающем секторах Ирана было выдано кредитов на сумму 144 трлн риалов (около 253 млн долларов) на самозанятость и 47,7 трлн риалов (около 83,8 млн) - на приобретение личных средств.

Также было выдано кредитов на сумму 10,5 трлн риалов (около 18,5 млн долларов) на ремонтные работы и 7,7 трлн риалов (около 13,5 млн долларов) - на покупку жилья.

Отметим, что за 11 месяцев текущего иранского года иранские банки выдали кредитов на сумму около 48,5 квадриллиона риалов (около 84,7 миллиарда долларов). Это на 24,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.