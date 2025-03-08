Вырос импорт товаров первой необходимости через иранский порт Амирабад

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года) объем импорта товаров первой необходимости через порт Амирабад в провинции Гилан на севере Ирана вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 19 февраля 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ генеральный директор Управления портов и морского судоходства и порт Амирабад Мохаммед Али Муса Пургорчи.

По его словам, за 11 месяцев через порт Амирабад было импортировано 3,25 миллиона тонн необходимой продукции. Основными импортируемыми продуктами были пшеница, ячмень, кукуруза, сельскохозяйственные продукты и растительное масло.

Муса Пургорчи отметил, что за 11 месяцев через порт Амирабад было импортировано 1,61 миллиона тонн кукурузы. Это также составило большую часть импорта товаров первой необходимости через этот порт.

По его словам, указанная продукция была импортирована из стран-членов СНГ.

"Среди портов на севере страны 59% товаров первой необходимости было импортировано через порт Амирабад, так как этот порт находится ближе к столице страны, и по железной дороге можно доставлять грузы", - сказал он.

Отметим, что за 11 месяцев в портах Ирана было выгружено около 20,8 млн тонн продукции первой необходимости. За 11 месяцев объем грузов первой необходимости, выгруженных в портах Ирана, вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.