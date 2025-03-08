Вырос объем торгового оборота между Азербайджаном и Сербией

БАКУ /Trend/ - В 2024 году объем торговых операций между Азербайджаном и Сербией составил 190,3 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 178,9 миллиона долларов США, или в 16,7 раза больше, чем в 2023 году.

За отчетный период из Азербайджана в Сербию было экспортировано продукции на сумму 181,2 миллиона долларов США. Это на 180,7 миллиона долларов США, или в 366 раз больше, чем в 2023 году.

В прошлом году импорт продукции из Сербии в Азербайджан сократился на 1,8 миллиона долларов США, или на 16,7 процента по сравнению с прошлым годом и составил 10,9 миллиона долларов США.

Только в январе этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Сербией составил 17,3 миллиона долларов США.

Отмечается, что это на 16,4 миллиона долларов США, или в 19,7 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

За отчетный месяц из Азербайджана в Сербию было экспортировано продукции на сумму 16,7 миллиона долларов США.

В январе 2025 года объем импорта продукции из Сербии в Азербайджан сократился на 262 тысячи долларов США, или на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 614 тысяч долларов США.

Отметим, что в январе текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 5,9 миллиарда долларов США.

Согласно информации, эта цифра на 2,1 миллиарда долларов США, или на 70,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

В прошлом месяце на долю экспорта пришлось 3,4 миллиарда долларов торгового оборота, на импорт - 2,5 миллиарда долларов, что на 1,2 миллиарда долларов, или 64,8 процента и 910 миллионов долларов, или 79,7 процента больше, чем в прошлом году, соответственно.

За отчетный период положительное сальдо внешней торговли составило 986 миллионов долларов, что на 285 миллионов долларов, или на 40,7 процента больше, чем годом ранее.