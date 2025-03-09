Увеличился объем ненефтяного экспорта через таможни одной из иранских провинций

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 - 18 февраля 2025) экспорт ненефтяной продукции через таможни провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, вырос на 34% в стоимостном выражении и на 35% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023-19 февраля 2024).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ контролер таможен провинции Восточный Азербайджан Садиг Намдар.

По его словам, за 11 месяцев экспорт ненефтяных продуктов через таможни провинции составил 3,59 миллиона тонн на сумму 1,86 миллиарда долларов.

Намдар добавил, что за 11 месяцев через таможни провинции в целом экспортировались чугун, железо, сталь, нефтехимические продукты, фрукты и овощи, рудные минералы. Продукция экспортировалась в 96 стран, в том числе в Азербайджан, Турцию, Ирак, Грузию.

Представитель таможни отметил, что за указанный период через таможни провинции было импортировано 535 тысяч тонн продукции на сумму 1,85 миллиарда долларов. Импорт продукции увеличился на 18% в стоимостном выражении и на 8% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Через таможни провинции импортировалось оборудование и запчасти, красное мясо, табак, золотые слитки и другие товары. Продукция в основном импортировалась из Турции, ОАЭ, Китая, Германии и Японии", - отметил он.

Отметим, что, по данным Таможенной администрации Ирана, за 11 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 141 миллион тонн на сумму 53,4 миллиарда долларов. Экспорт ненефтяной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 19% в стоимостном выражении и на 12,6% в весовом.

Добавим, что согласно статистике таможенной администрации Ирана, за 11 месяцев Иран импортировал 35 млн тонн продукции на сумму 63,6 млрд долларов. Импорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в стоимостном выражении на 5,6%, в весовом сократился на 2,6%.