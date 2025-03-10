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Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)

Экономика Материалы 10 марта 2025 20:44 (UTC +04:00)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Фото: “Aztelekom”

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 10 марта состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан", являющегося новым этапом в развитии цифровой трансформации и устойчивой инфраструктуры.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга Шахин Бабаев, и.о. генерального директора ООО "Aztelekom" Гасан Омаров, региональный директор Международного союза электросвязи (ITU) Наталья Мочу, а также представители регулирующих органов и эксперты в этой области.

В рамках мероприятия была представлена обширная информация о реализации проекта, достигнутых результатах и перспективах.

Выступая со вступительной речью, Шахин Бабаев отметил, что проект "Онлайн Азербайджан" был нацелен на обеспечение высокоскоростным, стабильным широкополосным интернетом бизнеса и домашних хозяйств на всей территории страны с помощью современных технологий.

За последние 4 года количество хозяйств, имеющих доступ к высокоскоростному интернету со стабильной широкополосной связью, увеличилось в 13 раз и достигло почти 3 миллионов, сказал он.

Проект реализован под руководством министерства цифрового развития и транспорта в рамках "Стратегической дорожной карты по развитию телекоммуникаций и информационных технологий". За последние два года средняя скорость широкополосного интернета в стране выросла в 1,4 раза и по данным на январь 2024 года превысила 66 Мбит/с.

Мероприятие продолжилось панельной сессией, посвященной теме "Новый этап в цифровизации". На сессии были обсуждены возможности, созданные для внедрения инновационных технологий, расширения облачных сервисов и развития платформ электронного правительства.

Отметим, что работа, проделанная в рамках проекта, была высоко оценена и на международном уровне. Так, 5 марта в рамках престижной выставки мобильных технологий "Mobile World Congress" ООО "Aztelekom" было удостоено награды "Самая быстрая стабильная сеть". Эта награда была вручена компанией "Ookla"®️, которая является мировым лидером в области тестирования и анализа скорости интернета.

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Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)
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