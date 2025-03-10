Состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 марта состоялось итоговое отчетное мероприятие мегапроекта "Онлайн Азербайджан", являющегося новым этапом в развитии цифровой трансформации и устойчивой инфраструктуры.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга Шахин Бабаев, и.о. генерального директора ООО "Aztelekom" Гасан Омаров, региональный директор Международного союза электросвязи (ITU) Наталья Мочу, а также представители регулирующих органов и эксперты в этой области.

В рамках мероприятия была представлена обширная информация о реализации проекта, достигнутых результатах и перспективах.

Выступая со вступительной речью, Шахин Бабаев отметил, что проект "Онлайн Азербайджан" был нацелен на обеспечение высокоскоростным, стабильным широкополосным интернетом бизнеса и домашних хозяйств на всей территории страны с помощью современных технологий.

За последние 4 года количество хозяйств, имеющих доступ к высокоскоростному интернету со стабильной широкополосной связью, увеличилось в 13 раз и достигло почти 3 миллионов, сказал он.

Проект реализован под руководством министерства цифрового развития и транспорта в рамках "Стратегической дорожной карты по развитию телекоммуникаций и информационных технологий". За последние два года средняя скорость широкополосного интернета в стране выросла в 1,4 раза и по данным на январь 2024 года превысила 66 Мбит/с.

Мероприятие продолжилось панельной сессией, посвященной теме "Новый этап в цифровизации". На сессии были обсуждены возможности, созданные для внедрения инновационных технологий, расширения облачных сервисов и развития платформ электронного правительства.

Отметим, что работа, проделанная в рамках проекта, была высоко оценена и на международном уровне. Так, 5 марта в рамках престижной выставки мобильных технологий "Mobile World Congress" ООО "Aztelekom" было удостоено награды "Самая быстрая стабильная сеть". Эта награда была вручена компанией "Ookla"®️, которая является мировым лидером в области тестирования и анализа скорости интернета.

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