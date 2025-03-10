Назначен новый руководитель Аппарата министерства финансов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Натиг Гасанов назначен руководителем Аппарата министерства финансов Азербайджанской Республики.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующий приказ подписал министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев.

Н.Гасанов родился в 1979 году, окончил факультет Государственного и муниципального управления Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, получил степень магистра в Азербайджанском государственном экономическом университете.

С 2008 по 2011 год он работал консультантом в Отделе политики развития предпринимательства министерства экономики, с 2011 по 2012 год — заведующим Сектором развития ненефтяного сектора департамента экономической политики, анализа и прогнозирования министерства экономики, с 2012 по 2018 год — начальником Отдела межгосударственного экономического сотрудничества министерства экономики, а с 2018 года он занимал должность первого заместителя председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса.

Напомним, что ранее руководителем Аппарата министерства финансов был Джаваншир Юсифов, чья государственная служба была прекращена по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!