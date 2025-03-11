Азербайджан укрепляет свои позиции как привлекательный партнер для иностранных инвесторов - Марта Бланко

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает укреплять свою роль на международной арене, предлагая многочисленные возможности для иностранных компаний, в том числе испанских.

Как передает Trend, об этом сказала президент Комиссии по международным связям Конфедерации деловых организаций Марта Бланко в ходе Азербайджано-Испанского бизнес-форума в Баку.

М.Бланко отметила, что Азербайджан обладает рядом конкурентных преимуществ, которые делают ее привлекательной для инвесторов.

"Азербайджан имеет стратегическое расположение, которое служит естественным мостом между Европой и Азией. Также важным фактором является политическая и экономическая стабильность, активные инвестиции в инфраструктуру и процесс трансформации экономики", – сказала она.

По ее словам, страна также имеет квалифицированную и конкурентоспособную рабочую силу, а также свободную торговлю с рядом стран региона.

Она подчеркнула, что активное сотрудничество между правительствами Азербайджана и Испании создает отличные условия для ведения бизнеса и реализации совместных проектов в различных секторах экономики.