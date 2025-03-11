Джейхун Байрамов рассказал о перспективах экономического сотрудничества между Баку и Астаной

БАКУ /Trend/ - По итогам 2024 года объем двусторонней торговли между Азербайджаном и Казахстаном составил 500 миллионов долларов.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане.

"Создание Казахстано-азербайджанского фонда с первоначальным капиталом в 300 миллионов долларов окажет значительное содействие реализации совместных институционных проектов между нашими странами. Наряду со всем этим развитием, принимая во внимание наш высокий уровень межгосударственных связей и активный политический диалог, мы должны увеличить наши усилия для полной реализации потенциала нашего экономического сотрудничества", - сказал он.

По словам Дж.Байрамова, существует широкий потенциал для сотрудничества между промышленными и технологическими парками, включая свободную экономическую зону Алят Азербайджана и соответствующие свободные экономические зоны Казахстана.

"Что касается транспортно-коммуникационного направления, то расширение сотрудничества в рамках международного транскаспийского транспортного маршрута, являющегося неотъемлемым компонентом Среднего коридора, а также проект магистрали из волоконо-оптического кабеля по дну Каспийского моря, строительство которого планируется между Баку и Актау и который является основной частью проекта Цифрового Шелкового пути, будет способствовать приданию сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном более динамичного характера", - добавил глава МИД Азербайджана.