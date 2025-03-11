Азербайджан стимулирует экономический рост за счет стратегических инвестиций в ключевые отрасли - Юсиф Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стимулирует экономический рост за счет стратегических инвестиций в ключевые отрасли.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев во время выступления на Азербайджано-Испанском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, для дальнейшего привлечения инвесторов Азербайджан предлагает ряд льгот.

"Инвесторы в Азербайджане освобождены от ряда корпоративных и подоходных налогов, а также от уплаты земельных и таможенных пошлин.

Резиденты промышленных зон, а также предпринимательские субъекты пользуются налоговыми льготами. Для привлечения инвестиций несколько ключевых учреждений, помимо этих стимулов, предлагают консультационные, координационные, консалтинговые и финансовые услуги, а также сотрудничают с иностранными инвесторами. Среди них — Агентство развития экономических зон и Азербайджанская инвестиционная компания, которые способствовали созданию свободной экономической зоны.

Предназначенная для поддержки отраслей и предприятий, основанных на инновациях, Свободная экономическая зона Алят предлагает полные налоговые и таможенные льготы для поддержки репатриации прибыли от дохода, что делает ее основным промышленным центром.

Азербайджан обеспечивает рост экономики за счет стратегических инвестиций в ключевые отрасли промышленности. Мы предлагаем многочисленные проекты в горнодобывающей промышленности, туризме, недвижимости, химической промышленности, предназначенные для увеличения добычи, снижения зависимости и увеличения экспорта",- добавил Ю.Абдуллаев.

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