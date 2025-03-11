Состоялось первое заседание азербайджано-испанского Стратегического экономического диалога (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось 1-е заседание Стратегического экономического диалога между Азербайджаном и Испанией.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" сообщил министр экономики Микаил Джаббаров, передает Trend.

"На встрече с госсекретарем Испании по вопросам торговли Ампаро Лопес Сеновией мы поделились мнениями о перспективах развития экономического сотрудничества, о значении состоявшегося сегодня азербайджано-испанского бизнес-форума и 1-го заседания Стратегического экономического диалога между двумя странами в стимулировании деятельности субъектов предпринимательства", - отметил министр.

Было подчеркнуто, что в рамках встречи подписан "Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Азербайджанской Республики и министерством экономики, торговли и бизнеса Королевства Испания о стратегическом экономическом сотрудничестве".

"Реализация документа будет способствовать диверсификации сотрудничества путем расширения двусторонних деловых отношений, увеличения инвестиций, продвижения технологий и передачи знаний, обмена опытом и совместных инициатив", - подчеркнул министр.

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