Оценены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Испанией по Среднему коридору

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Испания обсудили вопросы цифровизации и транспорта, включая сотрудничество по Среднему коридору.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, передает Trend.

"Состоялась встреча с государственным секретарем по торговле Испании Марией Ампаро Лопес Сеновилья, которая находится с визитом в нашей стране. Мы обсудили сотрудничество двух стран в области цифровизации и транспорта, включая Средний коридор. В то же время мы обменялись мнениями по вопросам увеличения частоты еженедельных рейсов, а также сотрудничества с испанскими компаниями в сфере железнодорожного транспорта и метрополитена", - говорится в публикации.