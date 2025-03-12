В Барде началась реконструкция дорог, соединяющих 11 населенных пунктов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики О мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог Амирли-Ханагалы-Угурбейли и Алпоут-Гараюсифли-Тумаслы Бардинского района Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана был дан старт работам по реконструкции этих дорог.

Как сообщили Trend в Агентстве, автомобильные дороги Амирли-Ханагалы-Угурбейли и Алпоут-Гараюсифли-Тумаслы долгое время эксплуатировались без капитального ремонта. Основные проблемы на этих участках связаны с непригодным асфальтовым и гравийным покрытием, что затрудняло движение транспорта и граждан, особенно в осенне-зимний период. Реконструкция направлена на устранение этой проблемы и приведение дорожных условий в соответствие с современными стандартами.

Дорога Амирли-Ханагалы-Угурбейли имеет протяженность 27 километров, а Алпоут-Гараюсифли-Тумаслы - 5,5 километров. Обе дороги реконструируются в соответствии с IV технической категорией, при этом ширина дорожного полотна будет расширена до 10 метров.

В настоящее время на обеих дорогах проводятся работы по расширению дорожного полотна, бурению-засыпке и уплотнению. Наряду с этим выполняется укладка водопропускных труб различного диаметра для обеспечения отвода воды вдоль дорог.

Отметим, что в части Амирли-Ханагалы-Угурбейли проекта также планируется строительство нового моста через Карабахский водоканал. Новый мост повысит безопасность и комфорт дороги, обеспечит бесперебойность движения транспорта.

Работы выполняются в соответствии с "Строительными нормами и правилами", согласно заранее составленному графику, с высокой скоростью и качеством.

Капитальный ремонт дорог Амирли-Ханагалы-Угурбейли и Алпоут-Гараюсифли-Тумаслы значительно улучшит транспортное сообщение между 15 населенными пунктами с общим населением 11 тысяч человек, повысив регулярность и безопасность движения в центр города Барда, что внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие района.

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