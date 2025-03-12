Расширение флота ASCO входит в число приоритетов ЕБРР - Натали Моуравидзе

БАКУ /Trend/ - Расширение флота Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ASCO) за рубежом входит в число приоритетов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала глава ЕБРР в Азербайджане Натали Моуравидзе на I Национальном форуме по финансовой доступности в Баку.

"Недавно наш совет директоров утвердил новую стратегию для Азербайджана на ближайшие пять лет. Среди ключевых приоритетов – поддержка экономической диверсификации через усиление конкурентоспособности и корпоративного управления местного бизнеса, развитие финансовой устойчивости за счет локальных финансовых рынков, содействие переходу к "зеленой" экономике, а также улучшение региональной связности. Мы реализуем эти цели через масштабные инвестиции – от проектов в солнечной и ветровой энергетики до расширения флота ASCO за рубежом. Однако наша главная задача в Азербайджане, которая всегда оставалась неизменной, — это поддержка частного сектора", - сказала она.

Моуравидзе также отметила, что банк оказывает прямое финансирование местному бизнесу, однако основной инструмент поддержки малого и среднего бизнеса – это сотрудничество с азербайджанскими банками.

"Нашими приоритетными направлениями на ближайшие годы станут повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, расширение инициатив в сфере "зеленого" финансирования, поддержка женщин в бизнесе, а также увеличение возможностей трудоустройства молодежи в стране",- добавила представитель банка.