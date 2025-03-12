БАКУ /Trend/ - Фонд развития бизнеса Азербайджана разрабатывает новые проекты, связанные с использованием средств.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заведующий отделом по работе с партнерами Фонда развития предпринимательства (ФРП) Рустам Алиев на I Национальном форуме финансовой доступности, проходящем в Баку.

"Предполагаю, что в следующих проектах будут специальные льготы, как в отношении срока кредита, так и в отношении суммы кредита.

В финансировании "зеленых проектов" существуют исключения. Если предпринимательский субъект желает профинансировать свой "зеленый проект" на сумму до 10 миллионов манатов, он может воспользоваться льготными кредитами фонда на 75%, при этом только 25% должно составлять собственное финансирование",- добавил он.

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