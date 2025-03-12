Интеграция рынков капитала Азербайджана в международные платформы является приоритетом - Джейхун Гаджиев

БАКУ /Trend/ - В числе приоритетных задач более тесная интеграция рынков капитала Азербайджана в международные платформы, привлечение иностранных инвесторов и укрепление международного партнерства.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель правления Ассоциации участников фондового рынка Азербайджана (AFBIA) Джейхун Гаджиев на 12-м Международном каспийском инвестиционном форуме в Баку.

Он отметил, что в условиях быстро меняющейся глобальной экономической ситуации устойчивость и конкурентоспособность рынков капитала имеет важное значение.

"Рынки капитала являются не только основой развития финансовых институтов, но и одним из основных столпов диверсификации экономики страны и устойчивого роста. Сильные и конкурентоспособные фондовые рынки открывают новые возможности для инвесторов, создают условия для более выгодного финансирования местных компаний и ускоряют интеграцию страны в глобальную экономику.

Как участники рынка мы должны стремиться к созданию эффективных и прозрачных торговых механизмов. Особенно интересно обсудить шаги, которые будут предприняты в направлении внедрения новых финансовых инструментов и расширения возможностей местного бизнеса для выхода на фондовые рынки. Более тесная интеграция рынков капитала Азербайджана в международные платформы, привлечение иностранных инвесторов и укрепление международного партнерства являются приоритетными вопросами.

AFBIA всегда стремится вносить вклад в развитие рынков капитала, совершенствование рыночной инфраструктуры и повышение доверия инвесторов. Укрепление сотрудничества между регуляторами, участниками рынка и инвесторами, обеспечение прозрачности и повышение конкурентоспособности на рынке — это наши ключевые приоритеты", - добавил Джейхун Гаджиев.

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