ЦБА устанавливает новые цели в отношении проспектов эмиссии

БАКУ /Trend/ - Центральный банк установил две цели по минимизации недостатков в проспектах эмиссии в текущем году.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на XII Международном Каспийском инвестиционном форуме сказал начальник отдела регистрации и лицензирования департамента надзора за рынком капитала Центрального банка Азербайджана Асаф Мамедов.

Он отметил, что составление проспекта эмиссии - сложный процесс.

"В связи с этим мы постоянно стремились оказать необходимую поддержку эмитентам. В прошлом году мы утвердили рекордное количество проспектов эмиссии на рынке капитала - 65. Мы не довольствуемся этим. В текущем году мы поставили перед собой две цели по минимизации недостатков в этой сфере.

Одной из них является проведение презентации участникам рынка относительно наиболее распространенных недостатков. Мы уже начали соответствующую работу по этому вопросу. В ближайшие месяцы планируем провести презентацию в широком составе с приглашением инвестиционных компаний и активных эмитентов.

Наш второй план - оказание методологической поддержки в отношении проспектов эмиссии. В связи с этим мы предусматриваем подготовку документов, презентаций как по проспекту эмиссии, так и по проспекту рыночной эмиссии и базовому информационному меморандуму. В будущем мы также планируем использовать технологии искусственного интеллекта в этой области", - отметил он.

По словам начальника отдела, роль компаний не должна ограничиваться только поддержкой выхода эмитентов на рынок, их эффективная деятельность может стать большой поддержкой для появления более качественных проспектов эмиссии и ускорения процесса регистрации.

"В связи с этим они также должны оказывать поддержку в отношении оценки эмитентов и их выхода на рынок, их готовности к рынку. В последнее время эмитенты и андеррайтинговые компании порой составляют проспекты отдельно. Когда это происходит, недостатков тоже становится больше. В связи с этим к нам поступают обращения. Поэтому я рекомендую, чтобы наши эмитенты и андеррайтинговые компании, которые намереваются выпустить эмиссии, вместе составляли эти проспекты эмиссии, потому что иногда условия андеррайтинговых компаний не соответствуют планам, стратегиям эмитентов. Когда андеррайтинговые компании создают односторонние эмитенты, они устанавливают условия, иногда не зная о последних тенденциях рынка, законодательных требованиях. И это с нашей стороны расценивается как недостаток", - отметил он.

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