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ЕАБР может финансировать различные проекты в Азербайджане – Николай Подгузов (ФОТО)

Экономика Материалы 12 марта 2025 17:31 (UTC +04:00)
ЕАБР может финансировать различные проекты в Азербайджане – Николай Подгузов (ФОТО)
Фото: Министерство финансов

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ/Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) может финансировать различные проекты в Азербайджане.

Об этом 12 марта заявил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов на встрече с министром финансов Азербайджана Сахилем Бабаевым, сообщили Trend в министерстве финансов Азербайджана.

В ходе встречи Подгузов подробно рассказал о создании и деятельности банка, его текущих членах и реализуемых проектах. Он подчеркнул, что между банком и Азербайджаном существуют большие перспективы сотрудничества, в рамках которого возможно финансирование проектов в различных секторах экономики страны.

Министр финансов Сахиль Бабаев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с международными финансовыми институтами и будет рассмотрена возможность партнерства с ЕАБР.

Стороны также обсудили деятельность банка, процедуры финансирования проектов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

ЕАБР может финансировать различные проекты в Азербайджане – Николай Подгузов (ФОТО)
ЕАБР может финансировать различные проекты в Азербайджане – Николай Подгузов (ФОТО)
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