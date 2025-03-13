Увеличился объем кредитных вложений в промышленный сектор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 февраля этого года объем кредитных вложений в промышленный и производственный секторы Азербайджана составил 2,3 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке.

Согласно информации, это на 1,9 миллиона манатов, или на 0,1% больше, чем месяц назад, и на 870,7 миллиона манатов, или на 61,8% больше, чем в январе 2024 года.

За отчетный месяц банками было инвестировано 1,5 млрд манатов кредитов в данные сферы, а небанковскими организациями - 742,9 млн манатов.

Отметим, что в целом кредитный портфель по кредитованию реального сектора в Азербайджане составил 29,3 миллиарда манатов.

Это означает рост на 37,1 миллиона манатов, или на 0,1% в месячном сравнении и на 5 миллиардов манатов, или на 20,4% по сравнению с показателем января 2024 года.