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Законопроект о партнерстве стран ОТГ рекомендован на пленарное заседание парламента Азербайджана

Экономика Материалы 13 марта 2025 23:26 (UTC +04:00)
Законопроект о партнерстве стран ОТГ рекомендован на пленарное заседание парламента Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил законопроект "Об утверждении Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами государств-членов Организации тюркских государств".

Законопроект был включен в повестку заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоялось сегодня, сообщает Trend.

Он был рассмотрен на заседании комитета и рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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