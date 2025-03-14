Назван объем произведенной продукции в промзонах Азербайджана в 2024 году

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в промышленных зонах Азербайджана было произведено продукции на сумму 3,3 миллиарда манатов, из которых на экспорт было отправлено продукции на сумму 1,1 миллиарда манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в своем выступлении на обсуждении Отчета Кабинета министров о деятельности за 2024 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, новые механизмы стимулирования инвестиций в основном направлены на развитие регионов и наращивание инвестиционного потенциала.

"В отчетном году продолжились реформы в институциональной сфере, были реализованы меры по улучшению конкурентной среды в экономике, борьбе с коррупцией и ограничению теневой экономики",- добавил он.

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