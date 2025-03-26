Назван объем экспорта метанола из Азербайджана в Грецию

БАКУ /Trend/ - В январе этого года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 2000 тонн метанола (метилового спирта).

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, доход от экспорта составил 576 тыс. долларов США.

За аналогичный период прошлого года экспорт метанола из Азербайджана в Грецию не осуществлялся.

Отметим, что в январе текущего года из Азербайджана было экспортировано 35 тысяч тонн метанола (метилового спирта). Выручка от данного объема экспорта метанола составила 11,1 млн долларов США. Экспорт метанола сократился на 4,2 тыс. тонн, или на 10,8 процента в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но вырос на 3,8 млн долларов США, или на 52,4 процента в стоимостном выражении. В январе 2024 года из Азербайджана было экспортировано 39,2 тысячи тонн метанола на сумму 7,3 млн долларов США.

Цена за тонну экспортированного метанола в прошлом месяце составила 318,2 доллара США, что на 131,9 доллара США, или 70,8 процента больше, чем в предыдущем месяце. В первом месяце прошлого года эта цена составляла 186,3 доллара США.

При этом экспорт метанола за отчетный период составил 0,40 процента от общего объема экспорта и 3,29 процента от экспорта в ненефтяном секторе.

Напомним, что за отчетный период метанол из Азербайджана экспортировался в Израиль, Турцию, Италию, Словению и Грецию.