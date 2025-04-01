В Азербайджане меняются сроки проверки нормативных документов по стандартизации

БАКУ /Trend/ - Национальный орган по стандартизации, а также государственные органы (учреждения) Азербайджана, чьи полномочия распространяются на объекты стандартизации, и технические комитеты по стандартизации должны проводить проверку нормативных документов по стандартизации не реже чем раз в 5 лет.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "Об обеспечении единства измерений", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В соответствии с действующим законодательством вышеуказанные проверки проводятся ежегодно.

Кроме того, в соответствии с законом, технические условия разрабатываются хозяйственными субъектами в случае отсутствия соответствующего государственного стандарта в данной области или международных, региональных, межгосударственных и зарубежных стандартов, непосредственно применяемых в Азербайджане, либо с целью обеспечения применения новых технических решений, определенных хозяйственным субъектом. Технические условия должны быть отправлены в национальный орган по стандартизации в течение 1 месяца после их утверждения.

Согласно предлагаемым изменениям, если национальный орган по стандартизации не представит хозяйственному субъекту свое заключение о несоответствии технических условий и действующих технических регламентов в соответствующей области требованиям этого закона в течение 15 рабочих дней после получения технических условий, то эти технические условия могут быть применены хозяйственным субъектом.

Согласно действующему законодательству, указанный срок составляет 15 дней.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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