Открытие Зангезурского коридора даст толчок развитию Среднего коридора - Али Асадов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 апреля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с делегацией Центрального комитета Коммунистической партии Китая во главе с заведующим Отделом международных связей Лю Цзяньчао.

Как сообщили в среду Trend в Кабинете министров Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение тем, что благодаря политической воле и совместным усилиям Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина отношения между двумя странами демонстрируют высокую динамику развития.

"Было отмечено, что принятие главами государств в прошлом году "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой" подняло межгосударственные отношения на качественно новый уровень.

Был высоко оценен уровень сотрудничества между Партией Ени Азербайджан и Коммунистической партией Китая, подчеркнуто значение этого сотрудничества с точки зрения развития связей между двумя странами.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня взаимовыгодного партнерства между Азербайджаном и Китаем, а также перспективные проекты в ряде конкретных направлений. Кроме того, обсуждены вопросы развития сотрудничества в таких областях, как торгово-экономические отношения, инвестиции, зеленая энергия, транспорт и логистика, цифровое развитие и инновационные технологии, культурно-гуманитарное сотрудничество и туризм.

В ходе беседы премьер-министр отметил важность Среднего коридора для Евразии в целом, в том числе для стран Южного Кавказа, подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора даст толчок развитию Среднего коридора", - говорится в сообщении ведомства.

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