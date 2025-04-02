В начале июня состоится "Baku Energy Forum"

БАКУ /Trend/ - 3-4 июня в Бакинском Конгресс-центре состоится "Baku Energy Forum" - главное событие "Baku Energy Week".

Как сообщает Trend, форум, отмечающий в этом году 30-летний юбилей, объединяет ключевых участников "Baku Energy Week", ведущих мировых экспертов, представителей государственных структур и частного сектора, инвесторов и представителей бизнеса для стратегического диалога. Здесь формируется будущая повестка энергетической отрасли, обсуждаются стратегические инициативы и основные тенденции развития.

В этом году основными темами "Baku Energy Forum" являются развитие индустрии устойчивой энергетики, цифровизация энергетического сектора, ускорение проектов в области "зеленой" энергии и исследование инновационных решений для декарбонизации. Обсуждения на форуме будут играть важную роль в определении будущего глобального энергетического сектора, определяя его направление трансформации.

В рамках мероприятия реализуются инициативы "Zero Waste" и "Zero Food Waste", которые подчеркивают приверженность организаторов принципам устойчивого развития.

"Baku Energy Week", где обсуждаются важные вопросы энергетической сферы, привлекает большое количество спонсоров. В настоящее время спонсорами мероприятия являются такие компании, как "ABB", "Azfen", "Baku Steel Company", "bp", "GAP İnşaat", "Inpex", "Kolin İnşaat", "MOL Group", "MVM", "NewMed Energy", "SLB", "Tekfen İnşaat ve Tesisat", "Total Energies", "Türkiye Petrolleri AO". Партнером "Baku Energy Week" по консалтингу является компания Deloitte.

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