В Баку пройдет выставка "TransLogistica Caspian"

БАКУ /Trend/ - 2-4 июня 2025 года в Бакинском Экспо-центре пройдет выставка "TransLogistica Caspian".

Trend сообщает, что 22-я Каспийская международная выставка "Транспорт, Транзит и Логистика" "TransLogistica Caspian" представляет собой важную платформу для обсуждения и презентации современных решений в области транспорта. Это мероприятие признано одной из важнейших выставок в области логистики и транспорта и объединяет профессионалов данной сферы из Евразийского региона.

В условиях трансформации глобальных логистических маршрутов и усиления конкуренции участие в выставке "TransLogistica Caspian" становится важным шагом для компаний, стремящихся стать лидерами в этом секторе. Эта выставка открывает новые возможности для интеграции в международные транспортные коридоры, предоставляет платформу для сотрудничества и создает уникальные условия для развития бизнеса в рамках инициатив "Средний коридор", TRACECA и "Один пояс, один путь".

Выставке "TransLogistica Caspian" оказывают поддержку министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики, Постоянный секретариат межправительственной комиссии TRACECA и Ассоциация организаторов выставок Азербайджана. Спонсором мероприятия является компания "Railgo".

Официальными партнерами мероприятий в 2025 году станут ООО "AzExpoMontage", "Caspian Freight Services", страховая компания "Atəşgah", "Hyatt Regency Baku", "Ibis Baku City", "Radisson Hotel Baku", "Gloria Flowers" и "Greenwich Travel Club".