Вырос объем инвестиций Азербайджана в экономику Японии

БАКУ/ Trend/ - В прошлом году объем прямых иностранных инвестиций Японии в экономику Азербайджана составил 180,639 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с показателем 2023 года инвестиции из данной страны в экономику Азербайджана в прошлом году сократились на 13,213 млн долларов США, или на 6,8%.

В отчетном году доля инвестиций из Японии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 4%.

В свою очередь, Азербайджан в прошлом году инвестировал в экономику Японии 18,454 млн долларов США, что на 16,593 млн долларов США, или в 9,9 раза больше показателя 2023 года.

Доля азербайджанских инвестиций в Японию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составила 1,3%.

В 2023 году объем прямых иностранных инвестиций из Японии в Азербайджан составил 193,852 млн долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в рассматриваемую страну составил 1,861 млн долларов США.

Отметим, что в 2024 году прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили 7,046 млрд долларов США. Это на 388,1 млн долларов США, или 5,83% больше, чем в 2023 году.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики за отчетный год, составил 1,762 млрд долларов США, что на 1,354 млрд долларов США, или 43,3% меньше показателя 2023 года.