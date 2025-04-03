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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 апреля

Экономика Материалы 3 апреля 2025 09:38 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 апреля

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 апреля.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.8543 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0448 маната, а 100 российских рублей — 2.0148 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.8543

1 австралийский доллар

AUD

1.0654

1 белорусский рубль

BYN

0.543

1 болгарский леви

BGN

0.9481

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1157

1 чешская крона

CZK

0.0744

1 китайский юань

CNY

0.2329

1 датская крона

DKK

0.2485

1 грузинский лари

GEL

0.6163

1 гонконгский доллар

HKD

0.2184

1 индийская рупия

INR

0.0198

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.22

10000 иранских риалов

IRR

0.03

1 шведская крона

SEK

0.1724

1 швейцарский франк

CHF

1.9406

1 израильский шекель

ILS

0.4572

1 канадский доллар

CAD

1.1925

1 кувейтский динар

KWD

5.5211

100 казахских тенге

KZT

0.3382

1 катарский риал

QAR

0.4663

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4633

1 молдавский лей

MDL

0.0953

1 норвежская крона

NOK

0.1635

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6069

1 польский злотый

PLN

0.444

1 румынский лей

RON

0.3725

100 российских рублей

RUB

2.0148

1 сербский динар

RSD

0.0158

1 сингапурский доллар

SGD

1.2644

1 саудовский риал

SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.2564

1 турецкая лира

TRY

0.0448

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0411

100 японских йен

JPY

1.1522

1 новозеландский доллар

NZD

0.9745
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