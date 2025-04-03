Азербайджан будет экспортировать яйца еще в три страны

БАКУ /Trend/ - Ведутся переговоры по экспорту яиц из Азербайджана в Польшу, Бельгию и Израиль.

Об этом сказал Trend председатель Общественного объединения "Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров мяса птицы и яиц" Мурват Гасанли.

Он отметил, что ежедневное производство яиц приближается к 6 миллионам штук, а внутренние потребности составляют около 4 миллионов. "Данная продукция экспортируется в страны Ближнего Востока, США. Первые 10 контейнеров были отправлены в США перед праздником Новруз. В общей сложности мы экспортировали в США уже 25 контейнеров с этой продукцией. В настоящее время ведутся переговоры с Польшей. Также проводится работа в связи с экспортом яиц в Бельгию и Израиль. Возможно, в ближайшем будущем мы будем экспортировать яйца и в эти страны", - сказал он.

M.Гасанлы также рассказал об экспорте племенных яиц. "С начала года мы экспортировали около 9 миллионов штук племенных яиц. Мы прогнозируем дальнейший рост экспорта в ближайший период", - сказал он.

Специалист также отметил, что признание Азербайджана зоной, свободной от птичьего гриппа, сыграло ключевую роль в открытии рынка страны для Европы и других стран мира. "К маю мы уже начнем экспорт куриного мяса. В будущем мы можем увеличить экспорт", - сказал он.

Отметим, что, по данным Госкомстата, в январе-феврале 2025 года в стране произведено 91,2 тыс. тонн мяса в живом весе, 322,7 тыс. тонн молока, 374,5 млн штук яиц и 47,7 тыс. тонн овощей. По сравнению с январем-февралем 2024 года производство овощей выросло на 16,2 процента, мяса - на 2,4 процента, яиц - на 1,8 процента, а производство молока снизилось на 0,5 процента.

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