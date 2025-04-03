Азербайджан и США оценили возможности сотрудничества по поставкам газа в Европу

БАКУ /Trend/ - Оценены текущая ситуация и потенциальные возможности сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере поставок газа в Европу и реализации проектов по созданию соединительных газопроводов "зеленой" энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"На встрече с Эриком Джейкобсом, старшим советником Бюро энергоресурсов Государственного департамента США, мы подчеркнули вклад азербайджано-американского энергетического партнерства в реализацию проектов энергетической безопасности регионального и международного значения", - отмечается в публикации министра.

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