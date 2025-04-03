При поддержке Kapital Bank, завершился Национальный чемпионат по игре «Что? Где? Когда?»

В рамках проекта «Платформа образовательных игр» прошёл республиканский чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников. Чемпионат состоял из двух этапов, отборочный тур прошёл в онлайн-формате.

В финальном этапе приняли участие 39 команд из школ Баку, Сумгайыта, Учары, Кубы, Ленкорани, Астары, Саатлы, Исмаиллы, Геранбоя, Шеки, Ширвана, Гянджи, Балакена, Агдама и Джебраила.

Знания финалистов были проверены в ходе трёх туров с общим количеством 36 вопросов. По результатам финальной игры среди учащихся 6–9-х классов третье место заняла команда «Golden Humanitar» из Бакинского лицея с гуманитарным уклоном. Второе место досталось команде «Second RT team» из средней школы села Алексеевка Кубинского района. Первое место заняла команда «Birlik» из средней школы села Элисолтанлы Саатлинского района.

В соревнованиях среди учащихся 10–11-х классов третье место заняла команда «Dahilər» из гимназии с естественнонаучным уклоном города Сумгайыт. Второе место — у команды «Moonlight» из школы №1 города Ширван. Победителем стала команда «Zəkalar Sr» из бакинского лицея №287 «Zəkalar».

Победившие команды были награждены кубками, медалями, дипломами и подарками.

Отметим, что игра «Что? Где? Когда?», являющаяся интеллектуальной платформой для школьников, реализуется с 2020 года в рамках проекта «Платформа образовательных игр» при организационной поддержке Министерства науки и образования и при поддержке Kapital Bank.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и имеет крупнейшую сеть обслуживания в Азербайджане с 118 филиалами и 54 отделениями по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.