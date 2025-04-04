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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 апреля

Экономика Материалы 4 апреля 2025 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 апреля

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 апреля.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.8849 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0448 маната, а 100 российских рублей — 2.0239 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.8849

1 австралийский доллар

AUD

1.0599

1 белорусский рубль

BYN

0.543

1 болгарский леви

BGN

0.9639

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1182

1 чешская крона

CZK

0.0751

1 китайский юань

CNY

0.2334

1 датская крона

DKK

0.2526

1 грузинский лари

GEL

0.6169

1 гонконгский доллар

HKD

0.2186

1 индийская рупия

INR

0.02

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.2267

10000 иранских риалов

IRR

0.03

1 шведская крона

SEK

0.174

1 швейцарский франк

CHF

1.9928

1 израильский шекель

ILS

0.4599

1 канадский доллар

CAD

1.2056

1 кувейтский динар

KWD

5.5267

100 казахских тенге

KZT

0.3388

1 катарский риал

QAR

0.4663

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4672

1 молдавский лей

MDL

0.0957

1 норвежская крона

NOK

0.1643

100 узбекских сомов

UZS

0.0132

100 пакистанских рупий

PKR

0.606

1 польский злотый

PLN

0.4455

1 румынский лей

RON

0.3786

100 российских рублей

RUB

2.0239

1 сербский динар

RSD

0.0161

1 сингапурский доллар

SGD

1.2758

1 саудовский риал

SAR

0.4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.2775

1 турецкая лира

TRY

0.0448

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0412

100 японских йен

JPY

1.1691

1 новозеландский доллар

NZD

0.972
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