ТуранБанк привлек кредит от престижного финансового учреждения

ТуранБанк, один из ведущих банков страны, поддерживающий реальный сектор экономики Азербайджана, продолжает расширять сотрудничество с международными финансовыми институтами.

Так, банк подписал кредитное соглашение с фондом микрофинансирования «EMF» , который управляется Enabling Qapital, ведущим швейцарским управляющим активами регулируемым FINMA, на сумму 4 млн долларов США сроком на 3 года в целях расширения финансирования микро, малых и средних предприятий.

“Данное соглашение является еще одним важным показателем доверия международных финансовых институтов к нашему банку. Мы благодарим наших партнеров за сотрудничество и уверены, что привлеченные средства позволят нам усилить финансовую поддержку реального сектора, который является для нас приоритетным направлением, особенно малого и среднего предпринимательства, и тем самым способствовать развитию экономики страны”, - выразил свое отношение к заключению соглашения председатель Совета правления ТуранБанка Орхан Гараев.

Фонд микрофинансирования EMF был создан в 2008 году для содействия расширению доступа к финансовым услугам в развивающихся странах. Фонд поддерживает перспективные, ответственные, прибыльные и устойчивые предприятия малого и среднего бизнеса.

Для вашего сведения, хотим сообщить, что ТуранБанк, который на протяжении 33 лет с момента своего основания непрерывно развивается, имея 22 точки продаж и заняв важное место в финансовом секторе как по качеству, так и по количеству своих услуг, оказывает серьезную поддержку устойчивому развитию ненефтяного сектора, успешно развивая кооперационные отношения по привлечению международных кредитных линий для финансирования микро, малых и средних предприятий, и продолжит свою деятельность в этом направлении.

ТуранБанк

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