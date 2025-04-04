Между Азербайджаном и европейскими потребителями могут быть заключены долгосрочные газовые контракты - министр

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и европейскими потребителями могут быть заключены долгосрочные газовые контракты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов во время выступления на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии.

По его словам, проекты по добыче в Азербайджане должны развиваться ускоренными темпами, необходимо увеличить пропускную способность трубопровода и построить централизованную компрессорную станцию.

"Между Азербайджаном и европейскими потребителями могут быть заключены долгосрочные газовые контракты. Это станет важнейшей гарантией для Европейского союза. Расширение Южного газового коридора однозначно укрепит энергетический потенциал Европы. Благодаря такому скоординированному и прочному сотрудничеству между Азербайджаном, Европейским союзом, энергетическими компаниями, региональными участниками и финансовыми структурами, мы выведем Южный газовый коридор на новый уровень. Для этого необходимо прилагать усилия", - добавил он.

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